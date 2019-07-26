Космос
Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбитуВедомости вчера в 19:04
Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля.
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