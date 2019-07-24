Космос

Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКСРоссийская газета 18:46

Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов. В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.
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