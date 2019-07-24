Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКСРоссийская газета 18:46
Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов. В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Армия и оружие
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Кино
Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.
Обновлено в 14:56
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Политика
Сенат США утвердил Милли председателем Комитета начальников штабов ВС
Сенат США утвердил четырехзвездного генерала Марка Милли председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено в 18:10
Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 17:24
Здоровье
ВОЗ призвала государства увеличить финансирование борьбы с гепатитом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита.
Обновлено в 18:51
Экономика
АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы
Обновление коснулось в основном оценки последствий роста протекционизма в мировой торговле, уточняется в материале АКРА.С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду в некоторых развитых странах в 2019—2020 годах.
Обновлено 23 июля в 05:31
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 сравнили на фото с Galaxy Note 9
В сети появились фото готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 09:58
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
Обновлено в 06:18
Футбол
«Зенит» интересуется Наингголаном
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено в 13:55
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Политика
Мюллер заявил о «вмешательстве» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что «российское вмешательство» было якобы нацелено не только на поддержку Дональда Трампа, но и Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 20:33
Культура
Машков рассказал, когда вернется в кино
Актер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, когда зрители могут ожидать его возвращения в кино.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В Севастополе корабли ЧФ выстроили в парадный строй
В акватории Севастопольской бухты сформировали парадный строй кораблей ЧФ. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.
Обновлено в 02:25