Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов. В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

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