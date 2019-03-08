Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океанеРоссийская газета 09:20

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
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Джим Брайденстайн
Сегодняшнее приводнение капсулы Crew Dragon после успешной миссии на МКС ознаменовало очередную веху в новой эре полетов человека в космос. Коммерческая программа NASA стала на один шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли.
— Джим Брайденстайн, американский политикDaily Storm 10:20

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