Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океанеРоссийская газета 09:20

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
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Дмитрий Рогозин
Уважаемые коллеги, Джим Брайденстайн и Илон Маск! От имени Роскосмоса хочу поздравить вас с успешным окончанием летных испытаний нового космического корабля! Создание альтернативной космической транспортной системы для МКС гарантирует безопасную и стабильную работу нашей совместной работы на МКС.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 09:22

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