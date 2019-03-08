Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океанеРБК 09:04

Космический корабль Crew Dragon (Dragon-2) компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска. Видео посадки капсулы корабля транслировалось в Twitter NASA.
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Дмитрий Рогозин
Уважаемые коллеги, Джим Брайденстайн и Илон Маск! От имени Роскосмоса хочу поздравить вас с успешным окончанием летных испытаний нового космического корабля! Создание альтернативной космической транспортной системы для МКС гарантирует безопасную и стабильную работу нашей совместной работы на МКС.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 09:22

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