Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океанеРоссийская газета 09:20

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Читать в источнике
Джим Брайденстайн
Сегодняшнее приводнение капсулы Crew Dragon после успешной миссии на МКС ознаменовало очередную веху в новой эре полетов человека в космос. Коммерческая программа NASA стала на один шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли.
— Джим Брайденстайн, американский политикDaily Storm 10:20

Подробнее о событии

Глава NASA прокомментировал успешное приводнение Dragon-2

RT на русском12:21

Корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю

Газета.Ru10:04

Парашют накрыл Dragon 2 после приводнения

Известия12:10

Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане

РИА Новости08:51

СМИ: приводнившийся космический корабль Crew Dragon будут использовать для тестов

ТАСС12:02

Crew Dragon успешно вернулся на Землю

N+108:57

Капсула Сrew Dragon cостыковалась с МКС

Хайтеквчера в 06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Политика

Хуан Гуаидо призвал сменить власть в Венесуэле

Оппозиционер сообщил, что он не верит, что отключение электричества стало результатом саботажа, как об этом заявили венесуэльские власти.
Обновлено в 13:49
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания

Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Общество

На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Обновлено в 14:01
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

Обновлено в 13:06
Энергетика

ВБ постановил взыскать с Венесуэлы $8 млрд

Всемирный Банк постановил взыскать с властей Венесуэлы $8 млрд в пользу американской нефтяной компании ConocoPhillips в качестве компенсации с целью урегулирования многолетнего спора по добычи нефти, передает Reuters со ссылкой на сообщение ВБ.
Обновлено в 12:46
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Политика

Генсек ООН рассказал о гендерном неравенстве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что, несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире.
Обновлено в 12:53
Спорт

Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив

Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Футбол

Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.
Обновлено в 14:04
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Политика

Министр ВВС США уйдёт в отставку

Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии включил РФ в число главных угроз для НАТО

Среди других опасностей для военно-политического блока Лубомир Метнар назвал терроризм и кибератаки Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Обновлено в 14:02
Экономика

Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином

Обновлено в 03:30
Хоккей

СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина

В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Милан» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».
Обновлено в 13:52
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали

Обновлено в 09:53
Общество

Шнуров поиздевался над «слабым полом»

Обновлено в 13:55
Авто

ЕК оштрафует BMW, Volkswagen и Daimler

Daimler и Volkswagen пошли на сотрудничество с ЕС, поэтому, как пишет Spiegel, можно ожидать, что эти компании будут оштрафованы на меньшие суммы, в отличие от BMW.
Обновлено в 11:45
Политика

США отрицают планы военного вторжения в Венесуэлу

Применение военной силы в Венесуэле не является предпочтительным сценарием, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon V2
Космический аппарат
Class of reusable spacecraft currently in development by American aerospace manufacturer SpaceX, designed as the successor to the Dragon cargo spacecraft. The spacecraft are designed for launches atop a Falcon 9 Block 5 rocket and a splashdown return. In comparison to its predecessor, it has larger windows, new flight computers and avionics, redesigned solar arrays, and a modified outer mold line. The spacecraft will be used in two variants, Crew Dragon 2, a human-rated capsule capable of carrying up to seven astronauts, and Cargo Dragon 2, an updated replacement for the original Dragon. The fleet of Cargo craft will be repurposed Crew vessels that have already flown their mission...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное