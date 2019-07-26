Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКСРоссийская газета 18:46
Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля. Dragon доставит на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе материалы для различных научных экспериментов. В четверг, напомним, запуск был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
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Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.
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Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
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