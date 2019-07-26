Космос
Космический грузовик Dragon отправился к МКСВзгляд.ру вчера в 18:18
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Новобранец "Атлетико" Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
На Украине задержали российский танкер
24 июля в порту Измаил Одесской области Украины СБУ задержала российский танкер NEYMA.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
«Зенит» интересуется Наингголаном
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено 24 июля в 22:20
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил свои действия в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала».
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Бельгии двух человек задержали из-за стрельбы на вокзале
Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщило в четверг местное издание Focus-wtv.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41