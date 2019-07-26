Космос

Космический грузовик Dragon отправился к МКСВзгляд.ру вчера в 18:18

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
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