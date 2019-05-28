Экономика
Космические аварии за девять лет обошлись РФ в 35 миллиардов рублейГлобалМСК.ру вчера в 11:12
За временной период с 2010 по 2018 годы России аварии, произошедшие в ракетно-космической отрасли, обошлись в сумму, превышающую 35 000 000 000 рублей. Если говорить о непокрытых убытках, они оказались более чем 10 000 000 000.
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Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей
Интерфаксвчера в 05:04
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