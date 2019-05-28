Экономика

«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракетРБК 05:14

В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации "Роскосмоса", подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.
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Космические аварии за 9 лет обошлись России в 35 млрд рублей

Говорит Москва04:46

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Коммерсантъ05:59

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РИА Новости04:19

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