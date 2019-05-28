Экономика
«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракетРБК 05:14
В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации "Роскосмоса", подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.
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Шоу-бизнес
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О наличии нового избранника у олимпийской чемпионки стало известно недавно.
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Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
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Обновлено в 05:16
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Наука
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Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек
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