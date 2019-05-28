Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 05:59
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей
Интерфаксвчера в 05:04
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением ему гражданства Украины
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину
Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, который подозревается в получении взятки в восемь миллионов рублей, а также депутата Краснокаменского муниципального совета, сообщает СК.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
Обновлено вчера в 13:16
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Экономика
Фондовый рынок США открылся в небольшом плюсе
Основные индексы Уолл-стрит открылись в небольшом плюсе, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО
В начале 2020 года власти Таиланда направят заявку на включение знаменитого острого супа из креветок - том-ям кунг - в список материального культурного наследия ЮНЕСКО.
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о попытках США дестабилизировать Россию
Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, как США намерены дестабилизировать Россию.
Обновлено в 00:00
Авто
Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом
Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено вчера в 20:50