Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублейКоммерсантъ 05:59
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Экономика
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Армия и оружие
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