Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублейКоммерсантъ 05:59
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Здоровье
Около 10% умерших младенцев в РФ в 2017 году страдали пороком сердца – эксперт
Порядка 10% младенцев, умерших в России в 2017 году, страдали врожденным пороком сердца (ВПС), сообщил заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского, завотделением центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Константин Шаталов.
Обновлено в 10:28
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Посольство России в Сербии намерено добиваться расследования инцидента с участием российского дипломата в Косово
В полиции Косово задержание объяснили тем, что Краснощёков оказывал сопротивление.
Обновлено в 16:00
Авто
Honda CR-V скоро сменит название и дизайн
Обновлено в 12:20
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей
Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.
Обновлено вчера в 11:59
Культура
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Теннис
Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи
Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи.
Обновлено в 17:16
Культура
Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков
Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков.
Обновлено в 08:40
Происшествия
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
В Саратовской области возбуждено уголовное дело после нападения подростка с топором на школьницу.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Футбол
Милош Красич: «Рад, что ЦСКА вновь обошел „Спартак“ в турнирной таблице»
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что рад тому, что армейцы обошли "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 09:20
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Ученые считают, что изменение климата в Арктике ведет к росту числа инфекций
Как отметил Малеев, в связи с изменением климата в арктических регионах растет число паразитарных заболеваний, клещевого энцефалита и боррелиоза, возрастает вероятность заражения сибирской язвой.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны
Самолеты нанесли удары по авиационной базе, расположенной на севере Саны (столица страны).
Обновлено в 18:48
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Общество
Финансовые ошибки, которые мы совершаем в отношении наших детей
Дети сталкиваются с давлением со стороны сверстников, и это давление иногда приводит к постоянным требованиям тратить деньги на те же самые виды электроники, одежды и даже автомобили, которые покупают родители их сверстников.
Обновлено в 17:25