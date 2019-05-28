Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 05:59

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Газета.Ruвчера в 10:17

Космические аварии за 9 лет обошлись России в 35 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 04:46

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 05:59

«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет

РБКвчера в 05:14

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:04

Космические аварии за девять лет обошлись России в 35 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 04:19

Ущерб от аварийных запусков Роскосмоса в 2010-2018 годах составил 35 млрд рублей

ТАССвчера в 06:14
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

В Польше призвали судить Качиньского за критику России

Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове

Обновлено вчера в 05:37
Общество

Россия направила Китаю ноту в связи с проверками телефонов при въезде

Генконсульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде в страну.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Эксперты рассказали, как уберечь себя от опасных инфекций за рубежом

На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю предупредили о том, что, выезжая за границу, можно заразиться опасными и паразитарными болезнями.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды

Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России

Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 08:13
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 17:10
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3a испытали на прочность

Видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Google Pixel 3a, который, как известно, выполнен из пластика.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет этим летом

Астрология позволяет нам заглянуть в будущее и узнать, кому из 12 знаков Зодиака повезет больше остальных этим летом.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары

Обновлено вчера в 02:15
Общество

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Общественная организация "Опора России" направила письмо Минфину с предложением запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, сообщает в среду газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено 27 мая в 17:29
Экономика

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено вчера в 16:43
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