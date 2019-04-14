Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабминеГазета.Ru 10:05
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
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Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 07:34
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Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
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Футбол
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Обновлено в 08:58
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
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На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
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Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне
В Москве во время матча любительской лиги по водному поло прямо в бассейне произошла потасовка с участием игроков и одного из тренеров.
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Экономика
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Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
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Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
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Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
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Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Охранники «Пятерочки» избили покупателя на юго-востоке Москвы
«Охранники супермаркета «Пятерочка», располагающегося по адресу: Волжский бульвар, д. 40, в результате конфликта жестоко избили покупателя», - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:10
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
Обновлено в 08:55
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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Спорт
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Игры
Стриминговый сервис выпустил свою первую игру Twitch Sings
Совместно с Harmonix, известной по музыкальным видеоиграм Dance Central, Rock Band и Guitar Hero, компания выпустила свою первую игру Twitch Sings.
Обновлено в 09:06
Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
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Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
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Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Космос
Что дал науке снимок горизонта событий черной дыры
10 апреля 2019 проект Event Horizon Telescope показал первое успешное изображение горизонта событий черной дыры в галактике М87 – самой большой и массивной внутри нашего локального скопления галактик.
Обновлено вчера в 07:28