Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабминеГазета.Ru 10:05
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
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Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.
— Юрий Борисов, российский политикРИА Новости 07:34
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Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
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"Задумывался, точно пора уже на пенсию", — ответил Чубайс в программе "Действующие лица" на "России 1" на вопрос, задумывался ли, чем займется на пенсии.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
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Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники
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Здоровье
Названы продукты для здоровья сердца и сосудов
Врачи назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов, передают «Вести».
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Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
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Спорт
Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ
Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
«Монпелье» обыграл «Тулузу», «Ренн» и «Ницца» разошлись миром
В параллельном матче Ренн и Ницца победителя выявить не смогли 0:0. После 32 туров лиги 1 Монпелье идет на шестом месте в турнирной таблице.
Обновлено в 10:52
Политика
В Венесуэле отключили Deutsche Welle
Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Здоровье
Любителям соли угрожает рак
Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Разведка ФРГ назвала высоким уровень угрозы ИГ
Руководитель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг заявил, что не стоит недооценивать возможности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 11:18
Технологии
Насколько достоверны результаты проверки на полиграфе
Полиграф - "детектор лжи" - появился как прибор для криминалистов, но сегодня его применение становится все более широким.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Политика
Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 12 апреля в 00:24
Политика
ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти
Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
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Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52