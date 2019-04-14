Космическая программа США зависит от России, заявили в кабминеГазета.Ru 10:05

Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

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