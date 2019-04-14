Космическая программа США по-прежнему зависит от российских двигателейАБН 10:32

Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане.

Напомним, что летом 2018 года российское НПО "Энергомаш" подписало с американской компанией United Launch Alliance новый контракт, по которому в следующем году планируется поставить в США шесть жидкостных ракетных двигателей РД-180.

Технологии Батарея Tesla Model 3 рассчитана на 480-800 тыс. км пробега Интересными подробностями относительно электромобиля Tesla Model 3 поделился Илон Маск (Elon Mask) в своем Twitter.

Шоу-бизнес Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились.

Происшествия Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.

Происшествия МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

Происшествия В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.

Авто Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

Политика Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.

Футбол Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Футбол «Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.

Происшествия Умерла вдова Слободана Милошевича Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Энергетика Минприроды согласилось с просьбой «Роснефти» продать нефтяной участок для загрузки Севморпути Минприроды по просьбе «Роснефти» согласно провести конкурс на Западно-Иркинский участок недр (север Красноярского края) с вероятными запасами нефти и газа в 500 млн т условного топлива, следует из письма Минприроды президенту Владимиру Путину от 10 апреля.

Политика Бабченко пожаловался на нехватку денег Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.

Общество Второй этап перехода на цифровое телевещание начинается в России Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Политика Сторонники Порошенко разогревают публику перед дебатами Пока гарант готовится ко встрече с оппонентом и журналистами, со сцены на НСК «Олимпийский» на разогреве выступают его политические сторонники.

Кино Вышел трейлер второго сезона «Большой маленькой лжи» В преддверии «Игры престолов» канал HBO выложил первый ролик к своей следующей новинке — новому сезону сериала «Большая маленькая ложь».

Политика Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Общество Гороскоп: ракам советуют воздержаться от обещаний, скорпионов ждет много работы ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.