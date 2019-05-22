Футбол

Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»Бомбардир.ру 01:33

Думаю, что в УЕФА должны знать о рисках, которые могут возникнуть из-за политической обстановки в стране. Когда у одной страны есть проблема с другой, они не должны давать право проведения финала в этой стране.
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Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»

Бомбардир.ру01:33

Косельни присоединился к критике УЕФА за проведение финала Лиги Европы в Баку

Sport24.ruвчера в 22:00

Косельни – о Мхитаряне: в УЕФА не должны были давать Азербайджану финал ЛЕ

Чемпионатвчера в 20:05

Косельни: «Нельзя проводить финал в стране, у которой есть конфликты с другими странами»

Евро-футбол.рувчера в 17:35
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Наука

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию

Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

В Рязанской области прошел «День допризывника»

Обновлено вчера в 10:39
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 получили эксклюзивную тему оформления Fortnite и беспроводной геймпад, а Honor 20 Pro еще и спецверсию Moschino Edition

Вторая новость, тоже связанная с играми: для Honor 20 будет предложен беспроводной геймпад, использующий интерфейс Bluetooth 5.0.
Обновлено в 01:26
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
Экономика

ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка

Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Олега Стриженова не стала отдавать ребенка приемным родителям.
Обновлено в 01:51
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика

Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Общество

Екатеринбург попал в топ-10 самых хамских городов России

По данным социологов из ZOOM MARKET на вершине рейтинга самых хамских городов оказались Пермь, Челябинск и Саратов.
Обновлено в 01:25
Энергетика

Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию

Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха

Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Политика

Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза

В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны, удовлетворив иск депутата Игоря Мосийчука.
Обновлено в 00:26
Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы подтоплений

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за угрозы подтоплений, сильного дождя и шквалистого ветра, сообщает администрация Сочи.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Ульяновской области ликвидировали последствия схода поезда с рельсов

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области, по состоянию на утро 22 мая движение поездов в Барышском районе полностью восстановлено.
Обновлено в 01:30
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Французский футболист, центральный защитник и капитан лондонского «Арсенала». Выступал в сборной Франции.
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