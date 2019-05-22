Футбол
Косиельни: «В УЕФА не должны были доверить финал ЛЕ Азербайджану»Бомбардир.ру 01:33
Думаю, что в УЕФА должны знать о рисках, которые могут возникнуть из-за политической обстановки в стране. Когда у одной страны есть проблема с другой, они не должны давать право проведения финала в этой стране.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
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