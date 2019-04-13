«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в ГерманииГазета.Ru вчера в 22:24

Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО". Об этом он написал в своей статье для журнала Stern. Журналист отмечает, что С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире.

«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии

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