Армия и оружие

«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в ГерманииГазета.Ru вчера в 22:24

Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО". Об этом он написал в своей статье для журнала Stern. Журналист отмечает, что С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире.
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Российские С-400 сочли «кошмаром для НАТО» в ФРГ

Газета.Ru07:57

Военный эксперт назвал кошмаром НАТО покупку Турцией С-400

Актуальные Новости07:01

Stern считает, что сделка России и Турции по С-400 может расколоть НАТО

ПолитРоссия11 апреля в 13:35

Российский комплекс С-400 назвали «кошмаром» для НАТО

URA.Ruвчера в 21:32

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

РИА Новостивчера в 19:08

Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Политическая Экспертизавчера в 21:50

Немецкий журнал назвал российский комплекс С-400 «кошмаром для НАТО»

РБКвчера в 23:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота

Человеческий пот не обладает собственным запахом, а исходящий «аромат» является результатом жизнедеятельности микробов, живущих на нашей коже.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Футбол

Дани Алвес может вернуться в «Севилью»

Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.
Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Общество

Telegram остается в топ-3 самых популярных мессенджеров в России

Фото: iStock Несмотря на блокировку Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров на российском рынке.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Гаджеты

Windows после установки обновлений стал медленнее загружаться

Windows после установки обновлений в апреле текущего года начал загружаться медленнее.
Обновлено вчера в 08:12
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:11
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Космос

SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

11 апреля NASA сообщило, что заключило контракт с SpaceX на выполнение испытательной миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) по изменению орбиты астероидов, которая будет выполнена при помощи ракеты тяжёлого класса Falcon 9 в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью

Обновлено в 06:54
Армия и оружие

The National Interest оценил шансы Китая в войне с США

Обновлено в 07:57
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
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