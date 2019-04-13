Армия и оружие
«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в ГерманииГазета.Ru вчера в 22:24
Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "кошмаром для НАТО". Об этом он написал в своей статье для журнала Stern. Журналист отмечает, что С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире.
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Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot
Политическая Экспертизавчера в 21:50
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Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
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Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
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Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
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Дани Алвес может вернуться в «Севилью»
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
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Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
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Telegram остается в топ-3 самых популярных мессенджеров в России
Фото: iStock Несмотря на блокировку Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров на российском рынке.
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В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
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Windows после установки обновлений в апреле текущего года начал загружаться медленнее.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
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Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»
Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
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Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:11
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Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
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11 апреля NASA сообщило, что заключило контракт с SpaceX на выполнение испытательной миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) по изменению орбиты астероидов, которая будет выполнена при помощи ракеты тяжёлого класса Falcon 9 в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
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Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
The National Interest оценил шансы Китая в войне с США
Обновлено в 07:57
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
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