ЧМ по хоккею

Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечтуСпорт-Экспресс вчера в 11:35

Россия
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, вчера
51'
Марко Анттила
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Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
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