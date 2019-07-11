Защитник "Арсенала" Лоран Косельни отказался лететь с командой на предсезонный тур в США.

Косельни отказался лететь на предсезонный тур с «Арсеналом»

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