Футбол
Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в СШАСпорт-Экспресс 05:59
В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
Обновлено в 08:08
Авто
Названы 10 самых популярных японских кроссоверов с пробегом
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок и назвали 10 самых продаваемых японских SUV с пробегом.С января по май в России продано 436 606 внедорожников.
Обновлено в 05:02
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено вчера в 09:18
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Неизвестный пытался пробраться в спальню Елизаветы II
Злоумышленник, имя которого умалчивается, проник на территорию Букингемского дворца и попытался попасть в покои королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Политика
Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине
Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Футбол
Зотов перешел в «Енисей» на правах свободного агента
Обновлено в 08:09
Футбол
«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева
Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
Культура
Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Политика
Садоводы смогут проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Жители Санкт-Петербурга, которые 8 сентября — в день выборов губернатора города — будут находиться на своих садовых участках, смогут принять участие в голосовании на избирательных участках Ленинградской области.
Обновлено в 07:33
Политика
Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей
Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Обновлено в 05:41
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Ювентус» улучшил своё предложение по Де Лигту
"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
56-летняя Свиридова показала тело в бикини
Певица поделилась с поклонниками смелым видео, где она в смелом бикини плывет на SUP-борде, надувной доске с веслом.
Обновлено в 00:59
Экономика
Медведев назвал объём финансирования федеральных программ в 2020 году
В РФ помимо национальных проектов в 2020 году будут действовать 20 федеральных целевых программ (ФЦП), сообщил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 06:27
Экономика
МТС арендовала пятиэтажный коворкинг у площади трех вокзалов
В Workki и компании JLL, которая выступила брокером сделки, сообщили, что пятиэтажный коворкинг площадью 4,5 тыс. кв. м арендовала компания из сектора телекоммуникаций, не назвав ее.
Обновлено в 07:49
Театры
Владимир Кехман назвал Теодора Курентзиса «Иудой в театральном мире»
Художественный руководитель Новосибирского и Михайловского театров Владимир Кехман жестко раскритиковал Теодора Курентзиса.
Обновлено вчера в 15:12