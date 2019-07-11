Футбол
Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в СШАСпорт-Экспресс 05:59
В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
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Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Врачи назвали три признака серьезных проблем с печенью
Специалисты назвали признаки, которые сигнализируют о серьёзных проблемах и разрушении печени.
Обновлено в 02:19
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Обновлено в 04:51
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
КХЛ рассказала об особенностях календаря
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,56 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос на 10,05 копейки — до 71,5631 рубля, курс доллара вырос на 3,28 копейки, до 63,7988 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:52
Кино
Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Общество
Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие
Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Дагестанским ополченцам хотят дать статус ветеранов боевых действий
Статус ветеранов боевых действий могут получить участники дагестанского ополчения в 1999 году, которые оказывали содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, и принимавших на основании решения Государственного Совета Республики Дагестан непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Происшествия
У Верховного суда задержаны десятки крымских татар
В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45