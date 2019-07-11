Футбол
Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в СШАСпорт-Экспресс 05:59
В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note9 сравнили на рендере
Обновлено в 04:42
Футбол
«Крылья Советов» арендовали у «Динамо» Терехова
Полузащитник Антон Терехов перешел из "Динамо" в "Крылья Советов" на правах аренды, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
«Суперчек» интегрируется в программное обеспечение подключенных продуктовых ритейлеров, что позволяет предоставлять конечным пользователям актуальную информацию о ценах.
Обновлено в 00:59
Общество
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка
Пятницу, 12 июля, объявили днем траура на территории Иркутской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Сергей Левченко.
Обновлено в 05:40
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от участия в Олимпиадах
Центральный спортивный арбитраж (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Происшествия
Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах
Ликвидация пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах была завершена в 15.43, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места происшествия.
Обновлено в 09:20
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» обыграла «Динамо»
Сегодня на стадионе ДЮСШ «Арсенал» прошел матч между молодежками тульского «Арсенала» и московского «Динамо».
Обновлено в 09:16
Происшествия
10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака
Обновлено в 08:55