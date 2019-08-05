Футбол

Косельни не хочет оставаться в «Арсенале»Чемпионат вчера в 19:59

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды. 33-летний француз остался недоволен тем, что клуб предложил ему продлить контракт всего на один год.
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Французский футболист, центральный защитник и капитан лондонского «Арсенала». Выступал в сборной Франции.
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