Футбол
Косельни не хочет оставаться в «Арсенале»Чемпионат вчера в 19:59
Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды. 33-летний француз остался недоволен тем, что клуб предложил ему продлить контракт всего на один год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском
Обновлено в 02:57
Экономика
Телеканалы все быстрее теряют рекламу
В целом за первые шесть месяцев этого года рынок сократился на 9–10%, знают три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:24
Космос
Город будущего в Саудовской Аравии: неземная роскошь и тотальный контроль
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Украина выдала обмен пленного разведчика за спецоперацию СБУ и Порошенко
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2016 году обменяли пленного полковника украинской разведки Ивана Безъязыкова на двух задержанных женщин, однако Служба безопасности Украины (СБУ) приказала выдать обмен за спецоперацию с участием тогдашнего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:55
Футбол
Болельщики «Сан-Паулу» горячо встретили Алвеса
Болельщики бразильского «Сан-Паулу» тепло встретили новичка клуба защитника Дани Алвеса.
Обновлено в 02:40
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Технологии
Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия
Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Из-за чая по утрам женщина страдала от тошноты два года
Из-за привычки пить по утрам чай с молоком жительница Лондона целых два года страдала от рвоты и тошноты.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Житель Балашова получил срок за ложный донос на полицейских
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК по Саратовской области, в Балашове осудили 31-летнего местного жителя за заведомо ложный донос на сотрудников полиции.
Обновлено в 02:50
Экономика
У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой
Бывший руководитель "дочки" "Иннополиса" вошел в правление ПАО "МТС" В компании "Ситроникс Телеком Солюшнс" с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Кино
Энди Серкис утвержден режиссером нового «Венома»
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее.
Обновлено вчера в 15:32
Авто
LADA Granta в июле осталась самой продаваемой моделью в России
LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в июле и, тем самым, укрепила лидерство на российском авторынке по итогам семи месяцев 2019 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10