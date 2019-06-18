Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовикиИнтерфакс 04:07
В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Двух косаток перегрузили в фуры, рассказал "Интерфаксу" очевидец. К базе подъехали машины полиции, добавил он.
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Армия и оружие
Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане
Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей
Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Виктор Карамышев избран мэром Курска
Обновлено в 05:34
Футбол
Левандовски: «Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут Сане»
Немецкие игроки "Баварии" с нетерпением ждут подписания Сане, но нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой
Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.
Обновлено в 05:07
Политика
Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Музыка
«Машина времени» посвятит концерт барабанщику Сергею Остроумову
«Машина времени» выступит на благотворительном концерте, посвященном погибшему барабанщику группы Сергею Остроумову.
Обновлено в 03:24
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Авто
В линейке УАЗ появится новая «семейная» модель
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество
В Китае женщины запустили в соцсетях флешмоб самых волосатых ног
В Китае женщины решили запустить в соцсетях флешмоб, в рамках которого публиковали фотографии волосатых ног.
Обновлено в 05:47
Общество
В Москве появились ядовитые пауки
Обновлено в 05:46
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Здоровье
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Собчак надела обручальное кольцо
Собчак надела обручальное кольцо В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Болонья» выкупила Орсолини у «Ювентуса»
Вингер туринского "Ювентуса" Риккардо Орсолини стал полноценным игроком "Болоньи".
Обновлено в 05:21
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Жара в Петербурге продержится до выходных
Обновлено в 04:46