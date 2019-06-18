Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовикиИнтерфакс 04:07

В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Двух косаток перегрузили в фуры, рассказал "Интерфаксу" очевидец. К базе подъехали машины полиции, добавил он.
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Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю

RT на русском04:00

В Приморье началась транспортировка косаток к месту выпуска

ТАСС00:33

Ученые готовят косаток и белух к освобождению из «китовой тюрьмы»

Эхо Москвы02:00

Белух из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска

РИА Новости03:59

Ученые рассказали о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы»

ФедералПресс01:44

На Дальнем Востоке начали готовить освобождение белух из «китовой тюрьмы»

РБК04:32

Ученые сказали, когда косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы»

РЕН ТВ18 июня в 08:21
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Армия и оружие

Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане

Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
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В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
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Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
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Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

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Экономика

Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
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Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Финансы

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Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
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Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес

Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей

Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
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Политика

Виктор Карамышев избран мэром Курска

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Футбол

Левандовски: «Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут Сане»

Немецкие игроки "Баварии" с нетерпением ждут подписания Сане, но нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой

Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.
Обновлено в 05:07
Политика

Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Музыка

«Машина времени» посвятит концерт барабанщику Сергею Остроумову

«Машина времени» выступит на благотворительном концерте, посвященном погибшему барабанщику группы Сергею Остроумову.
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Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Авто

В линейке УАЗ появится новая «семейная» модель

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество

В Китае женщины запустили в соцсетях флешмоб самых волосатых ног

В Китае женщины решили запустить в соцсетях флешмоб, в рамках которого публиковали фотографии волосатых ног.
Обновлено в 05:47
Общество

В Москве появились ядовитые пауки

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Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Здоровье

Назван ранний признак смертельно опасной болезни

Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Собчак надела обручальное кольцо

Собчак надела обручальное кольцо В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 00:34
Футбол

«Болонья» выкупила Орсолини у «Ювентуса»

Вингер туринского "Ювентуса" Риккардо Орсолини стал полноценным игроком "Болоньи".
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Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

Обновлено в 01:49
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
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Авто

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
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Общество

Жара в Петербурге продержится до выходных

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