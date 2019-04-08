Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природуРИА Новости 02:21
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко. Соответствующее соглашение подписали группа экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и российские ученые.
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Мы выпустим всех животных в естественную среду. Цель наша — выпустить всех животных. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать.
— Олег Кожемяко, российский политикДождь 02:40
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