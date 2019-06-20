Косаток из «китовой тюрьмы» реадаптируют перед выпуском на волюГазета.Ru 01:12

Представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проинформировал о том, что косаток начнут выпускать из приморской "китовой тюрьмы" в июне, передает РИА "Новости".

Косаток из «китовой тюрьмы» реадаптируют перед выпуском на волю

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