Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волюRT на русском 04:00
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в настоящее время работы идут у причала в бухте Средняя.
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в четверг начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, сообщил ТАСС источник, связанный с процессом выпуска.ТАСС00:33
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