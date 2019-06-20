Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волюRT на русском 04:00

Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в настоящее время работы идут у причала в бухте Средняя.
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В Приморье началась транспортировка косаток к месту выпуска

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в четверг начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, сообщил ТАСС источник, связанный с процессом выпуска.
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