Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волюBFM.ru 07:32

Проблема известна, понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я знаю, стоят около 100 миллионов долларов. Заинтересованных очень много и поэтому так непросто решается проблема. Там, где большие деньги, всегда возникают сложности. Слава Богу, движение началось.

Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю

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