Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волюBFM.ru 07:32
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
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Проблема известна, понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я знаю, стоят около 100 миллионов долларов. Заинтересованных очень много и поэтому так непросто решается проблема. Там, где большие деньги, всегда возникают сложности. Слава Богу, движение началось.
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В команде Кусто раскритиковали операцию по освобождению косаток и белух
Национальная служба новостей13:04
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
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