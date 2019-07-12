Политика
Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июляRT на русском 00:48
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В рамках мероприятия стороны в том числе обсудят перспективы урегулирования кризиса в отношениях Москвы и Тбилиси.
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с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.ТАСС00:20
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Глава комитета СФ заявил о проведении переговоров с грузинскими депутатами
Московский Комсомолец01:08
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