Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

с чего всё началось

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В рамках мероприятия стороны в том числе обсудят перспективы урегулирования кризиса в отношениях Москвы и Тбилиси.

Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля

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