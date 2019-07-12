Политика

Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июляRT на русском 00:48

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». В рамках мероприятия стороны в том числе обсудят перспективы урегулирования кризиса в отношениях Москвы и Тбилиси.
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с чего всё началось

Косачев 15 июля обсудит с депутатами из Грузии преодоление кризиса между Москвой и Тбилиси

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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