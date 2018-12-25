Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече российских парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать реестр одиозных зарубежных политиков, отличившихся наиболее лживыми высказываниями о России.

с чего всё началось

Есть идея ввести своего рода перечень наиболее одиозных зарубежных политиков государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе. И с соответствующим дезавуированием этих нападок.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.

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