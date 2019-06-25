Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМДФАН 08:53

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Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру 04:57
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