Армия и оружие

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМДФАН 08:53

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга. Он указал, что заявление генсека военно-политического блока, «любезно предоставившего» России еще несколько недель для возвращения к ДРСМД, звучит явно не как приглашение к диалогу, а попытка возложить вину за развал контроля над ракетами на Москву.
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Владимир Джабаров
Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру 04:57

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Компания поясняет, что M Next создан из «строительных блоков» D+ACES (Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification и Services), то есть демонстрирует ключевые элементы моделей будущего.
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Саудовский спецназ захватил «эмира» ИГ в Йемене

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