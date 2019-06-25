В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43

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НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

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