Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру 04:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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