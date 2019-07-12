Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странамиИнфорос 02:45
На переговорах речь пойдет о текущем состоянии и перспективах отношений Москвы и Тбилиси. Стороны обсудят варианты преодоления кризиса, включая налаживание межпарламентского диалога.
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с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.ТАСС00:20
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Глава комитета СФ заявил о проведении переговоров с грузинскими депутатами
Московский Комсомолец01:08
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
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