Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

с чего всё началось

На переговорах речь пойдет о текущем состоянии и перспективах отношений Москвы и Тбилиси. Стороны обсудят варианты преодоления кризиса, включая налаживание межпарламентского диалога.

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

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