Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странамиИнфорос 02:45

На переговорах речь пойдет о текущем состоянии и перспективах отношений Москвы и Тбилиси. Стороны обсудят варианты преодоления кризиса, включая налаживание межпарламентского диалога.
Читать в источнике
с чего всё началось

Косачев 15 июля обсудит с депутатами из Грузии преодоление кризиса между Москвой и Тбилиси

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
ТАСС00:20

Подробнее о событии

В Совфеде объяснили цели переговоров с грузинскими депутатами

Взгляд.ру04:02

Российские сенаторы 15 июля обсудят с грузинскими депутатами двусторонние отношения

Говорит Москва02:28

Россия попробует договориться с Грузией о мире

Газета.Ru00:13

Глава комитета СФ заявил о проведении переговоров с грузинскими депутатами

Московский Комсомолец01:08

Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля

RT на русском00:48

Косачев 15 июля обсудит с депутатами из Грузии преодоление кризиса между Москвой и Тбилиси

ТАСС00:20

В Совфеде 15 июля обсудят межпарламентские связи с грузинскими коллегами

РИА Новости01:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
Общество

Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Обновлено в 07:00
Авто

Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой

Обновлено в 08:16
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

Обновлено в 08:28
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Политика

Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации

Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару

Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

Обновлено в 07:32
Недвижимость

Россиян предупредили о резком падении цен на жилье

Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Авто

Volkswagen инвестирует 2,6 млрд долларов в беспилотные автомобили

Обновлено в 08:05
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Петербурге разработали проект подлодки с уникальной энергоустановкой

Конструкторское бюро "Малахит" разработало концепт новейшей малой подводной лодки проекта П-750Б типа "Пиранья" с воздухо-независимой (анаэробной) энергетической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге ведущий конструктор предприятия Игорь Караваев.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Политика

В офисе президента Зеленского прошли обыски

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского прошли обыски, которые провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество

Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД

За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:16
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок

Обновлено в 04:32
Кино

«Анна» вышла в российский прокат

Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное