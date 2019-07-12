Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой будут обсуждаться текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

с чего всё началось

На встрече речь может пойти о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога, — уточнил Косачев. Напомним, что член Совфеда ранее высказался за налаживание отношений между Россией и Грузией.

Экономика Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Политика Греция признала Гуайдо главой Венесуэлы Правительство Греческой Республики приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы, чтобы провести свободные, честные и демократические президентские выборы, — говорится в заявлении МИДа.

Экономика ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Политика Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Политика Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Шоу-бизнес Божена Рынска намекнула, что сумела зачать ребенка от Игоря Малашенко В июне Рынска намекнула, что ее мечты забеременеть при помощи процедуры ЭКО обрушились – все попытки сделать это не принесли результата.

Общество Уральцев предупредили о сорокаградусной жаре На Урал в ближайшие выходные придет аномальная жара. Температура воздуха в уральских регионах поднимется выше 35 градусов.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Политика В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Наука В древнем янтаре нашли лапу вымершей птицы В древнем янтаре нашли лапу доисторической птицы, один из пальцев которой был в два раза длиннее самой голени.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.

Шоу-бизнес Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой 11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.