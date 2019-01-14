Политика
Ранее Госдуме РФ предложили создать делегацию для участия в работе зимней сессии ассамблеи Консультации с лидером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье были откровенными, сообщил руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Аргументы и Фактывчера в 12:11
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Представители Госдумы и Совета Федерации сегодня начнут рабочий визит в Швейцарию
Эхо Москвы12 января в 23:00
Константин Косачев назвал консультации с главой ПАСЕ откровенными и содержательными
Парламентская газетавчера в 11:24
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех
Обновлено в 09:53
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
Госдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ
Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы (СЕ), говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
Обновлено в 08:45
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Спорт
Сборная России по гандболу проиграла Бразилии на чемпионате мира
Обновлено в 11:09
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
Обновлено в 10:31
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Общество
Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Спорт
Российская сторона выполнила все условия ВАДА
Российская сторона выполнила все условия, выдвинутые Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:23
Политика
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
Обновлено в 09:47
Политика
Экс-глава «Правого сектора» порассуждал о третьем Майдане
Отвечая на вопрос, в каком случае экс-лидер «Правого сектора» «подорвется и поведет людей в Киев на третий Майдан», Ярош указал, что такое произойдет «в случае капитуляции» Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Директор ОЭМК погиб в страшной аварии в Воронежской области
Управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (входит в компанию «Металлоинвест») Александр Тищенко погиб в дорожном происшествии на трассе Курск – Борисоглебск в Воронежской области, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин сменил посла России в ЦАР
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Титоренко новым чрезвычайный и полномочным послом страны в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).
Обновлено в 10:11
Общество
В Госдуме предложили разработать единый стандарт фасовки яиц
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Культура
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Политика
Россия и Зимбабве подписали лицензионное соглашение о добыче платины
Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" подписано по итогам визита в РФ президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Обновлено в 12:07
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока
Во время совещания, где согласовывалось назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов.
Обновлено в 05:00