Футбол
Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»ТАСС 09:54
Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Вместе с главным тренером московскую команду покинул старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова.
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