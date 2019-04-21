Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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Два новейших боевых корабля России вышли на испытания

Российская газета09:58

ОСК и «Северная верфь» проанализируют испытания кораблей «Адмирал Касатонов» и «Гремящий»

ТАСС10:12

Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» выйдут в море 21 апреля

РИА Новостивчера в 10:10

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли в акваторию Балтики

Петербургский дневник07:22

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

78.ruвчера в 12:17

В ВМФ анонсировали испытания корвета «Гремящий»

RT на русскомвчера в 10:25

Новые военные суда отправились на большое испытание из Петербурга в Балтийское море

Невские Новости06:12
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II

День рождения королевы Великобритании пришелся в этом году на католическую Пасху.
Обновлено в 10:53
Политика

Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины

Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 08:58
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Обновлено в 07:19
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и его пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в этом время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Общество

Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Политика

Лавров обвинил США в авантюре с автокефалией для Украинской церкви

Сергей Лавров прямо обвинил Вашингтон в решении предоставить руками Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию Украинской церкви.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Политика

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 11:55
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
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