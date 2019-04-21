Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Два новейших боевых корабля России вышли на испытания

Российская газета09:58

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

78.ruвчера в 12:17

Новые военные суда отправились на большое испытание из Петербурга в Балтийское море

Невские Новости06:12

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли в акваторию Балтики

Петербургский дневник07:22

ОСК и «Северная верфь» проанализируют испытания кораблей «Адмирал Касатонов» и «Гремящий»

ТАСС10:12

В ВМФ анонсировали испытания корвета «Гремящий»

RT на русскомвчера в 10:25

Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» выйдут в море 21 апреля

РИА Новостивчера в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Политика

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 12:49
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Общество

Елизавета II отмечает день рождения

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Политика

Ющенко заявил, что проголосовал за свободную Украину

Бывший президент Украины Виктор Ющенко проголосовал во втором туре выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 13:11
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Хоккей

Хартли: до сих пор не получил объяснений, почему не засчитали гол Стася

Потом забили мы — тот знаменитый гол. У меня он до сих пор перед глазами. И я до сих пор не получил объяснений, почему его отменили.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто

«КамАЗ» выпустил вездеход «Арктика»

Стоимость нового вездехода КАМАЗ-6345 составляет 12-15 миллионов рублей.
Обновлено в 12:04
Футбол

Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен»

Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:32
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Гаджеты

Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold

Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.
Обновлено в 06:25
Теннис

Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:08
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Игры

Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли

Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Обновлено в 09:22
Технологии

Баг в Dota 2 позволяет моментально доставить Gem в любую точку карты

Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное