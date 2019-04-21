Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли в акваторию Балтики
Петербургский дневник07:22
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Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Общество
Елизавета II отмечает день рождения
В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Политика
Ющенко заявил, что проголосовал за свободную Украину
Бывший президент Украины Виктор Ющенко проголосовал во втором туре выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 13:11
Происшествия
На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое
В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Хартли: до сих пор не получил объяснений, почему не засчитали гол Стася
Потом забили мы — тот знаменитый гол. У меня он до сих пор перед глазами. И я до сих пор не получил объяснений, почему его отменили.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто
«КамАЗ» выпустил вездеход «Арктика»
Стоимость нового вездехода КАМАЗ-6345 составляет 12-15 миллионов рублей.
Обновлено в 12:04
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен»
Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold
Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.
Обновлено в 06:25
Теннис
Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации
Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:08
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Политика
Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского
Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Обновлено в 09:22