Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.

Общество Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Общество Елизавета II отмечает день рождения В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.

Политика Ющенко заявил, что проголосовал за свободную Украину Бывший президент Украины Виктор Ющенко проголосовал во втором туре выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Хоккей Хартли: до сих пор не получил объяснений, почему не засчитали гол Стася Потом забили мы — тот знаменитый гол. У меня он до сих пор перед глазами. И я до сих пор не получил объяснений, почему его отменили.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Футбол Анзор Кавазашвили: «Сафонов? Он меня восхитил. Я просто поражен» Легендарный вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). — Честно говоря, этот мальчик напомнил мне меня же в молодости.

Гаджеты Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Политика Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.

Теннис Павлюченкова принесла второе очко России на Кубке Федерации Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у Жасмин Паолини в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.

Политика Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.