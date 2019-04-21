Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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