Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

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