Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли в акваторию Балтики
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
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В США сравнили С-400 со смертоносным копьем Короля Ночи
Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Себастьян Роблин сравнил с копьем Короля Ночи, предводителем белых ходоков.
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Дмитрий Быков пришел в сознание
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Политика
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Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
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Авто
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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
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Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Авто
Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать
Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
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Происшествия
Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:50
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
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Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:12
Происшествия
Восьмой взрыв прогремел в Шри-Ланке
Восьмой взрыв прогремел в Шри-Ланке. Об этом сообщило информационное агентство Agence France Presse со ссылкой на полицию.
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Шоу-бизнес
Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани
Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.
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Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
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Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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