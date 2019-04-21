Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытанияТАСС 05:22

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
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Два новейших боевых корабля России вышли на испытания

Российская газета09:58

ОСК и «Северная верфь» проанализируют испытания кораблей «Адмирал Касатонов» и «Гремящий»

ТАСС10:12

Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» выйдут в море 21 апреля

РИА Новостивчера в 10:10

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышли в акваторию Балтики

Петербургский дневник07:22

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

78.ruвчера в 12:17

В ВМФ анонсировали испытания корвета «Гремящий»

RT на русскомвчера в 10:25

Новые военные суда отправились на большое испытание из Петербурга в Балтийское море

Невские Новости06:12
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов

Обновлено в 15:40
Общество

В Петербурге началось строительство судебного квартала

Обновлено в 15:40
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

В США сравнили С-400 со смертоносным копьем Короля Ночи

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Себастьян Роблин сравнил с копьем Короля Ночи, предводителем белых ходоков.
Обновлено в 12:53
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 15:16
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика

Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост

Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:50
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:12
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Происшествия

Восьмой взрыв прогремел в Шри-Ланке

Восьмой взрыв прогремел в Шри-Ланке. Об этом сообщило информационное агентство Agence France Presse со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани

Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.
Обновлено в 02:02
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
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