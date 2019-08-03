Общество
Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»Коммерсантъ 07:45
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа. «По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык Live"»,— говорится в сообщении коллектива в Facebook.
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Обновлено в 08:02
Общество
Празднование юбилея ВДНХ посетили более 400 тысяч человек
На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тысяч человек.
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Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.
Обновлено в 07:59
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Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
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