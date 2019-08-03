Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»Коммерсантъ 07:45

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа. «По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык Live"»,— говорится в сообщении коллектива в Facebook.
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