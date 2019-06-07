Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в ЕвропуИзвестия вчера в 17:01
Как выяснили «Известия», в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку нашей марки опротестовали компании Toyota, Lamborghini и Michelin. Представители зарубежных фирм утверждают, что наименование Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их автомобилей.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Футбол
Маркизио рассказал, что его приятно удивило в Санкт-Петербурге
Защитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что его удивило после того, как он переехал в Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:18
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 марта, составляет 64,4993 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику
Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей стране.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Регулятор попытался лишить фирму «Красного & Белого» лицензии на алкоголь
Претензии РАР касались того, что общество осуществляло оборот алкогольной продукции, информация о которой не была зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, а именно «Прометеем» нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня, заявил представитель службы в ходе заседания.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Барселона» интересуется Промесом
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Суда для «Северного потока — 2» предложено ввозить без пошлин
Министерство энергетики предлагает освободить от таможенных пошлин и налогов суда, временно ввозимые в РФ рамках проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 07:07
ЖКХ
Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое расширяет перечень расходов для получения материальной помощи.
Обновлено в 06:32
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы
Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Политика
В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России
В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11