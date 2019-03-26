Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в ЕвропуИзвестия вчера в 17:01
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
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с чего всё началось
Как выяснили «Известия», в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку нашей марки опротестовали компании Toyota, Lamborghini и Michelin. Представители зарубежных фирм утверждают, что наименование Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их автомобилей.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Общество
Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова
Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Общество
Власти Москвы достроят пять проблемных жилых комплексов
Обновлено в 03:03
Политика
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные
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Обновлено 24 марта в 17:16
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»
Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Политика
Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно
«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:31
Политика
Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за истребление индейцев
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Транспортный налог предлагают привязать к массе авто
Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco выпустят в трех модификациях
Во время недавней встречи с дилерами компания Ford предоставила продавцам более подробную информацию о возрожденном Ford Bronco, в том числе о планах создать двух- и четырехдверные версии.
Обновлено вчера в 09:36
Транспорт
Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Военные грузовики армии США столкнулись на юге Польши
Три военных грузовика, которые принадлежат американской армии, во вторник, 26 марта, столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве, передает RMF FM.
Обновлено в 05:26
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 16:53