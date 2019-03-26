Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в ЕвропуИзвестия вчера в 17:01

Как выяснили «Известия», в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку нашей марки опротестовали компании Toyota, Lamborghini и Michelin. Представители зарубежных фирм утверждают, что наименование Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их автомобилей.

с чего всё началось

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

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