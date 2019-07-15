Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьмиREGNUM 00:31
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей. Видео с места аварии опубликовано в Youtube.
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Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы
В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:14
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей
В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Экономика
МЭР ожидает годовую инфляцию ниже 4%
Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в России в 2019 году может быть ниже 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Названа возможная причина смерти юного биатлониста в Крыму
Возможной причина гибели члена юношеской сборной РФ по биатлону могла быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщили 15 июля в пресс-службе главного следственного управления по Крыму.
Обновлено в 03:12
Происшествия
На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины
На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»
Обновлено в 04:56
Авто
Появился рендер концепта Lada X-Flow
Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
ФСБ попросила продлить арест украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, на три месяца.
Обновлено в 04:23
Хоккей
Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» нападающий Данис Зарипов и голкипер Эмиль Гарипов пропустили первую тренировку «Ак Барса», которая стала открытой для болельщиков и журналистов.
Обновлено в 04:12
Культура
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41