В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей. Видео с места аварии опубликовано в Youtube.

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

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