Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьмиREGNUM 00:31

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей. Видео с места аварии опубликовано в Youtube.
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Подробнее о событии

Управление украинской госохраны отвергло информацию об аварии с участием машины из кортежа президента

Эхо Москвы00:33

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

РИА Новости05:16

СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

РБК02:26

Опубликовано видео с места ДТП с микроавтобусом из кортежа Зеленского

RT на русском02:09

Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми

Российская газета04:19

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

Газета.Ru05:10

Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье

ТАССвчера в 18:30
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:52, Вашингтон
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ФСБ попросила продлить арест украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, на три месяца.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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