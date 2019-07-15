Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьмиРИА Новости вчера в 22:47
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
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с чего всё началось
По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Управлении госохраны Украины, в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали возвращавшиеся с летнего отдыха дети.Вести.Ruвчера в 17:08
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