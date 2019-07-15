Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьмиРИА Новости вчера в 22:47

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
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По данным украинских СМИ
, ссылающихся на источники в Управлении госохраны Украины, в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали возвращавшиеся с летнего отдыха дети.
Вести.Ruвчера в 17:08

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места ДТП с кортежем Зеленского

Известия01:39

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

РИА Новости04:12

Опубликовано видео с места ДТП с кортежем Зеленского

News.ru02:53

СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

РБК02:26

Появилось видео ДТП кортежа президента Украины и автобусов с детьми

Российская газета04:19

У Зеленского прояснили степень его участия в аварии с школьными автобусами

Газета.Ru02:46

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:05
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